В Австралии в лесных пожарах исчезло более 100 человек
16:56, 06 января 2013Мир
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Австралийская полиция ищет в Тасмании более 100 человек, пропавших без вести из-за лесных пожаров.
В Западной Австралии вспыхнули лесные пожары
Комиссар тасманийской полиции заявил, что опасается того, что многие из этих людей могли погибнуть в огне, передает «Газета.Ru».
В целом из-за пожаров эвакуированы около 3 тыс. жителей, многие расположились во временных приютах.
В конце декабря в Западной Австралии установилась рекордная за 80 лет жара. Метеорологи страны уже предупредили о чрезвычайно жарких погодных условиях на большей части Австралии на следующей неделе.
В настоящий момент продолжают гореть более 40 пожаров. Премьер-министр Джулия Гиллард завтра намерена приехать в Дуналей, где сгорели более 65 домов, полицейский участок и школы.
4 января в Тасмании был установлен температурный рекорд +41,8 градуса.
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