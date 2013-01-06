В Австралии в лесных пожарах исчезло более 100 человек

Комиссар тасманийской полиции заявил, что опасается того, что многие из этих людей могли погибнуть в огне, передает «Газета.Ru».

В целом из-за пожаров эвакуированы около 3 тыс. жителей, многие расположились во временных приютах.

В конце декабря в Западной Австралии установилась рекордная за 80 лет жара. Метеорологи страны уже предупредили о чрезвычайно жарких погодных условиях на большей части Австралии на следующей неделе.

В настоящий момент продолжают гореть более 40 пожаров. Премьер-министр Джулия Гиллард завтра намерена приехать в Дуналей, где сгорели более 65 домов, полицейский участок и школы.

4 января в Тасмании был установлен температурный рекорд +41,8 градуса.