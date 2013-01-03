Австралию мучит новогодняя жара

На юг Зеленого континента пришла чрезвычайно жаркая и засушливая погода. Как сообщило национальное Бюро метеорологии Австралии, столбик термометра во втором крупнейшем городе страны - Мельбурне, а также в других населенных пунктах штата Виктория, в ближайшие дни поднимется выше отметки 40 градусов.

Ожидается, что в течение предстоящей недели могут быть побиты все температурные рекорды жаркого и засушливого лета 1972 года. В Виктории и южных районах соседнего штата Новый Южный Уэльс введен строгий запрет на разжигание костров.

В ряде городов и населенных пунктов установлен рацион расходования воды. По данным синоптиков, жара отступит только в середине января, когда в эти районы придет прохладный южный ветер с Антарктики, передает ИТАР-ТАСС.

Конец декабря и январь в Австралии - традиционный период летних отпусков и школьных каникул. Многие австралийцы в это время отправляются как раз на юго-восток страны, где сосредоточено множество курортных зон.

Жаркая погода пока щадит расположенный в 714 километрах к северо-востоку от Мельбурна крупнейший город страны - Сидней. Днем там было ”всего” плюс 25 градусов. Однако в ближайшие выходные дни синоптики также ожидают ”потепления” до плюс 32-35 градусов.