В Москве попытаются договориться, как перевезти самолет Качиньского в Польшу

Группа польских военных экспертов на следующей неделе посетит Россию для обсуждения технических вопросов, связанных с транспортировкой в Польшу обломков президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское агентство печати ПАП, по словам министра национальной обороны Польши Томаша Семоняка, ”с 9 по 15 января в России будет находиться группа из четырех военнослужащих, которые обсудят вопросы логистики, связанные с транспортировкой обломков самолета Ту-154 из Смоленска в Польшу”.

Как сказал глава польского военного ведомства, визит делегации Минобороны Польши будет реализован на основе ранее утвержденного плана и ”при согласии российской стороны на рабочем уровне”.

Самолет польского Президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года при заходе на посадку. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Погибли президент Польши, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.