Туск хочет спецкомиссию, чтобы опровергнуть мифы вокруг Смоленской катастрофы

Глава польского правительства Дональд Туск поддерживает инициативу создания специальной комиссии из авиационных экспертов, которые опровергали бы ”абсурдные” версии о причинах Смоленской авиакатастрофы, случившейся весной 2010 года, в которой погиб Президент Польши Лех Качинский.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщают польские медиа, отмечая, что власть не планирует создавать новую правительственную комиссию для изучения причин этой трагедии.

”Я считаю это обязанностью тех всех, кто изучал это дело: терпеливо каждый день объяснять полякам - особенно в тех наиболее радикальных случаях - абсурдность некоторых тезисов или фантасмагорий”, - сказал Д.Туск, которого цитирует Polskie Radio.

Он положительно оценил деятельность польской правительственной комиссии, которая изучала причины Смоленской катастрофы, но подчеркнул, что в состав группы должны войти и другие эксперты.

По словам Д.Туска, часть высказанных в России версий о причинах падения самолета Ту-154 базируются на ”полностью фальшивой интерпретации фактов и порой вообще не имеют связи с фактами”.

Справка УНИАН. Идея создать специальную комиссию, которая аргументировано реагировала и комментировала бы появление новых версий причин Смоленской катастрофы, появилась после скандальной публикации в газете Rzeczpospolita, которая в октябре 2012 года написала о выявлении следов взрывчатки на обломках польского самолета. Брат-близнец Л.Качинского и лидер крупнейшей оппозиционной польской партии ”Право и справедливость” Ярослав Качинский заявил после этой публикации, что она подтверждает убийство польских высокопоставленных должностных лиц, но позже газета признала свою ошибку. Были уволены ответственные за статью журналист и главный редактор издания.

Сторонники Я.Качинского считают, что Смоленская катастрофа – организованное покушение, тогда как польская правительственная комиссия назвала причиной трагедии ошибку пилотов.