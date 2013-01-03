Оппозиция Венесуэлы отправляет делегацию на Кубу к Чавесу

У.Чавес проходит лечение в медицинской клинике в кубинской столице после сделанной ему 11 декабря операции в связи с раковой опухолью. В последние дни появилось огромное количество слухов об ухудшении здоровья лидера Боливарианской революции, вплоть до того, что ближайшее окружение президента Венесуэлы намерено в ближайшее время отключить его от системы искусственного жизнеобеспечения, однако официальные власти подобную информацию опровергают, передают РИА «Новости».

”Считаю, что у нас есть право поехать туда как можно быстрее и увидеть, что происходит. Мы должны ехать и точка. Хватит тайн”, - заявил Ледесма журналистам. По его словам, в делегацию кроме него должны войти оппозиционные губернаторы, депутаты парламента, а также медики с ”безупречной с моральной и профессиональной точек зрения репутацией”. На 10 января намечена инаугурация У.Чавеса на посту главы государства на период до 2019 года, однако в связи с болезнью не исключается возможность ее переноса на более поздний срок и даже принесения присяги У.Чавесом в посольстве Венесуэлы в Гаване.