Вице-президент Венесуэлы опровергает слухи о том, что Чавес впал в кому

Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что президент страны Уго Чавес находится в сознании и "в курсе, насколько непросто его состояние" после перенесенной в начале декабря операции в связи с онкологическим заболеванием, передают РИА Новости по информации агентства Франс Пресс.

Ранее в ряде венесуэльских и международных СМИ появились сообщения о том, что здоровье Чавеса сильно ухудшилось, что ему осталось жить несколько дней, и даже, что он несколько дней назад якобы был введен в состояние искусственной комы.

"Он полностью осознает то, в каком непростом положении после операции он находится", — сказал в интервью телеканалу Telesur Мадуро, находящийся в настоящее время в Гаване, где проходит лечение Чавес.

На 10 января намечена инаугурация Чавеса на посту президента Венесуэлы на новый срок — до 2019 года. В связи с болезнью не исключалась возможность ее переноса на более поздний срок и даже принесения присяги Чавесом в посольстве Венесуэлы в Гаване.

Президент Венесуэлы Уго Чавес на протяжении нескольких дней находится в состоянии искусственной комы, сообщает испанское издание АВС со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, жизнь Чавеса поддерживается искусственно. В любой момент может быть принято решение об отключении Чавеса от аппаратуры, поддерживающей его жизнедеятельность, что будет фактически означать смерть пациента.