Эстония решила подарить лишние 900 тысяч евро бедным странам

Речь идет о деньгах, которые остались от "Фонда мировоззрения" (Maailmavaate sihtasutus, MSA) и должны были быть потрачены на "развитие демократии". В Эстонии применения этим средствам не нашлось. "Тогда принялись искать, кому бы эти деньги отдать, и помощь развивающимся странам оказалась самым лучшим вариантом", - сообщает Lenta.ru по информации Postimees.

В сообщении не указано, из каких источников были получены эти средства и кто конкретно ими должен был распоряжаться.

Законопроект о Фондах развития мировоззрений (MSA) был принят парламентом в 2012 году. Он предусматривал, что партиям, представленным в парламенте, будет выделяться по 900 тысяч евро в год. Эти деньги они смогут тратить на создание упомянутых фондов, которые должны "способствовать общественной политической мысли и свободному демократическому мировоззрению как в Эстонии, так и за рубежом".

В данном случае нерастраченные 900 тысяч евро решили распределить по 14 направлениям (в основном по программам помощи ООН). В частности, 50 тысяч евро получит Грузия на "увеличение прозрачности и эффективности тюремной системы". Столько же - Молдавия на "реформу молодежной пенитенциарной системы". Также деньги будут потрачены на поддержку секретариата международной организации Transparency International и развитие системы образования Афганистана (150 тысяч и 200 тысяч евро соответственно).

В парламенте Эстонии, комментируя решение МИДа об использовании нерастраченных средств, заявили, что их можно было бы перевести в госбюджет.