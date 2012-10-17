Представитель Януковича в ВР: демократия - это дорогая вещь

Закон предусматривает, что видеонаблюдение на избирательных участках будет записывать процесс подсчета голосов. Транслировать его онлайн со всех избирательных участков - не было технической возможности, объясняет представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошничеко.

«Мы голосовали за то, чтобы и процесс голосования и процесс подсчета голосов находился не просто под видеонаблюдением, а находился под наблюдением, которое можно в прямом эфире, в режиме онлайн наблюдать. Так мы принимали закон. Что же касается технических возможностей, то потом выяснилось, что на некоторых участках невозможно обеспечить режим онлайн, так как нет таких технических возможностей у тех сетей, которые в интернет передают этот сигнал, тогда внесли поправку, чтобы даже если нет технической возможности в режиме онлайн демонстрировать ход голосования, а затем и подсчета голосов, то записывать эту информацию, и эта информация будет храниться в течение года. Я подчеркиваю, что сам закон предусматривает наблюдение не только за процессом голосования, но и за процессом подсчета голосов», - цитирует Мирошниченко 5 канал.

Комментируя стоимость установки камер наблюдения на избирательных участках представитель Президента отметил, что демократия - это дорогая вещь. «Это дорогостоящая вещь для Украины, и демократия - это дорогая вещь, но она стоит того, чтобы в нее инвестировать», - отметил Мирошниченко.