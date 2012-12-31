Самые красивые новогодние елки в мире

Например, главная городская красавица Нью-Йорка традиционно расположилась у Рокфеллер-Центра. Вот уже 80-й год подряд жители Нью-Йорка приходят к этому месту, чтобы вновь насладиться удивительными украшениями новогодней ели. В этом году 24-х метровая лесная красавица родом из Нью-Джерси, и украшают ее трехметровая звезда Swarowski с 25 тысячами кристаллов.

Еще одно творение от Swarowski - роскошную 21-метровую ель под куполом универмага Galeries Lafayette, украшенную 120 кристаллами можно увидеть в Париже.

Главная городская елочка Праги расположилась на центральной площади и украшена она 36 тысячами лампочек, гирляндами и огромными пряничными человечками.

Миланская ель традиционно украшает площадь Пьяцца Дуомо. Если предыдущие годы Милан лидировал в позиции ”самая высокая новогодняя ель в мире” - 50 метров в высоту, то в этом году миланцы намеренно отказались от вырубки столь высокого дерева в пользу 20 метровой ели. Величественная красавица, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса, это самая большая плавучая новогодняя ель в мире. 85 метров высотой и весом 543 тонны, она расположена в лагуне Родриго де Фреитас в Бразилии.

И на Майдане Независимости, в столице Украины, стоит чудесная красавица высотой 34,8 м. Новогодняя елка 2013 г. отличается от своих предшественниц формой, цветовой гаммой, иллюминационным оформлением с эффектом ”падающего” света, дизайном светодиодных игрушек, и даже с пиксельной макушкой с эффектом 3D.