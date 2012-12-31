Госсекретарь США Клинтон снова попала в больницу

11:36, 31 декабря 2012
Мир
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Госсекретарь США Хиллари Клинтон госпитализирована в связи с образовавшимся у нее тромбом.

Хиллари Клинтон

Об этом сообщил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по связям с общественностью и прессой Филипп Райнэс, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, врачи обнаружили тромб в воскресенье во время очередного медицинского обследования Х.Клинтон. В настоящее время она находится в Пресвитерианском госпитале в Нью-Йорке.

”В ходе очередного обследования врачи обнаружили у госсекретаря образование сгустка крови, возникшего после сотрясения мозга, которое она получила несколько недель назад”, - сказал Ф.Райнэс. В ближайшие 48 часов, продолжил он, глава внешнеполитического ведомства будет находиться под наблюдением врачей. Ей назначено лечение с помощью препаратов, препятствующих свертыванию крови. Где именно образовался сгусток, не сообщается.

Ранее в этом месяце Х.Клинтон подхватила во время зарубежной поездки желудочную инфекцию, а потом - уже в Вашингтоне - из-за резкого обезвоживания организма упала в обморок, ударилась головой и получила сотрясение мозга.

”Врачи продолжат оценивать состояние здоровья Клинтон, - заметил Ф.Райнэс. - Они определят, необходимы ли какие-то дополнительные шаги”.

В следующем месяце Х.Клинтон, как ожидается, покинет свой пост. Ее место должен занять сенатор Джон Керри, который недавно был выдвинут на должность госсекретаря Президентом Бараком Обамой.

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