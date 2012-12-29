ДТП в Беларуси: один украинец погиб, двое - травмированы

Один гражданин Украины погиб и двое получили травмы в ДТП в Ивацевичском районе (Брестская область).

Об этом УНИАН сообщили в МВД Беларуси.

«Вблизи деревни Нехачево 33-летний украинец, управляя микроавтобусом «Мерседес», при совершении разворота допустил столкновение своего транспортного средства с двигавшимся в попутном направлении автобусом «Неоплан» под управлением жителя Минска», - говорится в сообщении МВД Беларуси.

Как отметили в МВД, в результате, ехавший в микроавтобусе молодой человек, 1989 года рождения, погиб, двое пассажиров, 1987 и 1990 годов рождения, госпитализированы в больницу.

«Все пострадавшие – граждане Украины», - уточнили в МВД Беларуси.