ДТП в Беларуси: один украинец погиб, двое - травмированы
10:57, 29 декабря 2012Мир
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В Беларуси в ДТП погиб один гражданин Украины и двое получили травмы.
Один гражданин Украины погиб и двое получили травмы в ДТП в Ивацевичском районе (Брестская область).
Об этом УНИАН сообщили в МВД Беларуси.
«Вблизи деревни Нехачево 33-летний украинец, управляя микроавтобусом «Мерседес», при совершении разворота допустил столкновение своего транспортного средства с двигавшимся в попутном направлении автобусом «Неоплан» под управлением жителя Минска», - говорится в сообщении МВД Беларуси.
Как отметили в МВД, в результате, ехавший в микроавтобусе молодой человек, 1989 года рождения, погиб, двое пассажиров, 1987 и 1990 годов рождения, госпитализированы в больницу.
«Все пострадавшие – граждане Украины», - уточнили в МВД Беларуси.
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