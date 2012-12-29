Сирийская оппозиция отказалась вести переговоры в Москве

Об этом телеканалу "Аль-Джазира" сообщил лидер коалиции Ахмед Муаз аль-Хатиб, пишет Лента.ру.

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция открыта для переговоров, однако в Россию ее представители не поедут. Он заявил также, что Москва должна определенно осудить "преступления, совершенные сирийским режимом".

Ранее в пятницу, 28 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российские власти связались с представителями СНК через российское посольство в Египте.

Россия до сих пор выступала с резкой критикой западных и ряда арабских стран, которые признали СНК, сформированную в ноябре 2012 года, легитимным представителем сирийского народа.

Представители режима Башара Асада, также приглашенные российскими властями для участия в переговорах, прибыли в Москву 27 декабря. 29 декабря должен приехать спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими.

Новый план урегулирования сирийского конфликта, одобренный как Вашингтоном, так и Москвой, предполагает, что Асад останется у власти до 2014 года, но не сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Параллельно создадут переходное правительство, в котором не будет ни алавитов, ни радикальных суннитов, между которыми в Сирии происходит наиболее острое противостояние.