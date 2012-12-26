Президент Египта подписал новую происламскую конституцию

Вчера избирательная комиссия Египта официально объявила, что проект новой конституции страны был утвержден голосами почти 64 процентов участников референдума, который состоялся в этом месяце, пишет Радио Свобода.

Оппозиция обжаловала обнародованные ранее неофициальные результаты референдума, заявляя о многочисленных нарушениях, но рассмотрение этих жалоб лишь на несколько дней задержало объявление официального результата.

Оппозиция, а также правозащитники, и в Египте, и за рубежом, отмечают, что эта конституция не гарантирует демократических свобод, прав женщин и меньшинств и создает ориентированное на ислам «религиозное государство».

В связи с утверждением конституции через два месяца могут состояться выборы парламента на замену предыдущему составу, избранному весной, но почти сразу распущенному Высшим конституционным судом.