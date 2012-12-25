В Македонии в столкновениях с демонстрантами пострадали 11 полицейских

Правоохранители сдерживали толпы людей, выступающих как за так и против бюджета республики на 2013 год, которые пытались проникнуть в здание. По данным МВД, травмы получили и гражданские лица, несколько участников беспорядков были задержаны. Их количество не уточняется, передает РИА Новости.

В самом парламенте депутаты от правящей коалиции устроили потасовку с представителями ведущего оппозиционного Социал-демократического союза (СДСМ), которые блокировали зал заседаний. По информации из СДСМ, в этих столкновениях травмы получили две женщины - бывший премьер-министр, ныне оппозиционный политик Радмила Шекеринская и еще один депутат Весна Бендевская. Ранее оппозиционеры предложили 1,2 тысячи поправок к проекту бюджета для сокращения расходов на 204 млн евро. Поправки были отвергнуты.

Бюджет страны на следующий год был принят после того, как оппозиционеров и освещавших события журналистов выдавили из зала заседаний.

В итоге расходная часть бюджета Македонии составит около 2,7 млрд евро, дефицит ожидается на уровне 3,5% ВВП. Вчера вечером лидер оппозиции Бранко Црвенковский заявил, что больше не будет участвовать в работе парламента, и призвал своих сторонников к народному восстанию.