Израиль создал университет на Западном берегу

Решение о создании на базе центра восьмого израильского университета принял министр обороны Эхуд Барак, опираясь на заключение юридического советника правительства, рекомендацию кабинета и постановление Совета по высшему образованию Иудеи и Самарии (Западный берег).

"Барак отдал распоряжение командующему Центральным военным округом Ницану Алону объявить университетский центр Ариэля университетом", - говорится в сообщении канцелярии министра обороны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с повышением статуса вуза его ректора Игаля Оргера. "Впервые за десятки лет мы основали в Израиле еще один университет. Это большой шаг для укрепления высшего образования в Израиле", - цитирует РИА "Новости".

Университетский центр существует с 1982 года, и сегодня в его стенах учатся свыше 12 тысяч студентов. Он расположен в крупном еврейском поселении Ариэль - одном из тех, которые израильтяне намерены сохранить за собой при любом варианте урегулирования с палестинцами, рассматривающими Западный берег как территорию своего будущего государства.