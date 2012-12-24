СМИ: Армия Асада применила химическое оружие

Об этом в понедельник сообщил катарский телеканал Аль-Джазира, пишет Зеркало недели.

По данным СМИ в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, десятки госпитализированы с признаками отравления нервно-паралитическим газом.

По словам врачей, на которых ссылается Аль-Джазира, у пострадавших наблюдаются резкое ухудшение зрения и частичный паралич, что характерно для отравления зарином.

Согласно сообщению, сирийские солдаты забросали гранатами с отравляющим газом позиции повстанцев в одном из контролируемых оппозицией районов города.

Представители же повстанцев пока официально не подтвердили факт атаки своих позиций с применением химического оружия.

Как известно, армия Башара Ассада имеет самый большой арсенал химического оружия на Ближнем Востоке.