В Японии выбирают новый парламент

Гражданам, имеющим право голоса, предстоит выбрать депутатов нижней палаты парламента, а также местные органы власти, в том числе мэра Токио, сообщает Газета.ru.

Досрочные выборы были назначены после того, как месяц назад нынешний премьер-министр страны Ёсихико Нода распустил парламент в обмен на согласие оппозиции поддержать проводимый им законопроект, согласно которому налог с продаж к 2015 году вырастет в два раза.

На 480 депутатских мандатов претендуют 12 партий. Согласно предварительным опросам, фаворитом является оппозиционная Либерально-демократическая партия Японии и ее лидер Синдзо Абэ, который в 2006-2007 годах уже занимал пост главы правительства. Во внешней политике он является сторонником «жесткой линии», в первую очередь в отношениях с Китаем.

«Мы восстановим такую Японию, где каждый ребенок будет гордиться, что он родился здесь», - заявлял С.Абэ на встречах с избирателями.

На данный момент правящей в Японии является Демократическая партия, которая выиграла выборы в 2009 году, но в адрес правительства постоянно звучат обвинения в провале экономических реформ, а также в неэффективном преодолении последствий разрушительного землетрясения, цунами и аварии на АЭС «Фукусима».