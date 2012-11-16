Премьер Японии распустил парламент: страна готовится к новым выборам

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода распустил нижнюю палату парламента страны, объявил в пятницу на заседании спикер палаты Такахиро Ёкомити.

Как ожидается, в ближайшие часы кабмин объявит о начале избирательной кампании. Досрочные выборы в нижнюю палату назначены на 16 декабря. Согласно последним опросам общественного мнения, победу на них одержит Либерально-демократическая партия. Это будет означать, что новым премьер-министром страны станет ее лидер Синдзо Абэ, отмечает РИА Новости.

Депутаты нижней палаты были избраны на всеобщих выборах в августе 2009 года, когда впервые за 50-летнюю историю правления Либерально-демократической партии сокрушительную победу одержала оппозиционная Демократическая партия. Демократы получили более половины голосов в нижней палате и сформировали свое первое правительство во главе с Юкио Хатоямой.

Однако затем они столкнулись с необходимостью корректировать или полностью отказаться от своих предвыборных обещаний, в результате чего за три года и три месяца их правления сменились три премьера, в самой партии произошел раскол, а популярность правительства упала ниже критической отметки в 20%.

Серьезным испытанием для демократов стало Великое землетрясение Восточной Японии 11 марта прошлого года и авария на АЭС "Фукусима-1": излишнее вмешательство премьер-министра Наото Кана, по мнению специалистов, внесло сумятицу и мешало принятию профессиональных решений.