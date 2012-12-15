В Китае за разговоры о конце света полиция задержала четырех человек

Как сообщает Газета.ру, задержанные держали в руках листовки и выкрикивали лозунги в громкоговоритель. По словам стражей порядка, подозреваемые объявляли о наступлении глобальной катастрофы 22 декабря, основываясь на календаре древних майя.

Как сообщают государственные СМИ Китая, власти начали кампанию против приверженцев теории о конце света, которых также обвиняют в желании «нанести урон Компартии».