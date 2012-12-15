На корпоративе автоконцернов Ford и Mazda произошла массовая драка

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел в пятницу вечером у ресторана в города Чунбури, который расположен примерно в 100 километрах от Бангкока. Из-за чего произошла перепалка гостей, обернувшаяся массовой дракой, не уточняется. Местные СМИ отмечают, что драка среди уже подвыпивших людей началась перед импровизированной сценой, на которой руководство отмечало своих сотрудников и раздавало призы.

"Ситуация вышла из-под контроля, когда люди стали кидать друг в друга бутылки. По словам очевидцев, во время беспорядка раздались выстрелы и были слышны взрывы", - цитирует агентство слова офицера полиции, который отметил, что служащие ресторана, где проходило празднование, помогли полиции утихомирить толпу.