Совет министров ЕС обсудит отношения с Россией

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“Во время ланча будут обсуждаться две темы: Россия и ближневосточный мирный процесс”, - сказал дипломат.

Собеседник агентства отметил, что состояние отношений с Россией будет обсуждаться в рамках подготовки к саммиту ЕС-Россия, который состоится 21 декабря в Брюсселе.

“Будут затронуты все вопросы, которые есть в двусторонних отношениях, независимо от того, идет ли речь о торговле, или о визах, или об энергетике, или о правах человека, о чем мы также ведем диалог с Россией”, - сказал он.

Дипломат также сообщил, что, среди прочего, стороны обратят внимание на новое законодательство России, которое может быть направлено на свертывание прав и свобод, в том числе, законодательство о запрете зарубежного финансирования для неправительственных общественных организаций.