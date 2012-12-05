Лукашенко прилетел в Ашхабад на боинге Ниязова, отделанном золотом

Об этом сообщает белорусский интернет-ресурс Naviny.by.

"В Туркменистан Лукашенко полетел на том самом "Боинге-767" с бортовым номером EW-001PB, который не так давно Беларусь купила у Turkmenistan Airlines. Ранее на этом самолете летал сам Туркменбаши Сапармурат Ниязов, после смерти которого новый лидер туркменов Гурбангулы Бердымухамедов решил этот борт не использовать", - сообщается в материале.

После того, как самолет стал собственностью Беларуси, он был отправлен в Гамбург на техническое обслуживание компании Lufthansa Technik. Немецкое издание Der Spiegel писало, что "Боинг-767" был куплен белорусской стороной не менее чем за 124 млн долларов. В нем есть "широкие белые кожаные сиденья и диваны, деревянная обшивка, золотые шторы", а в душевой использованы драгоценные металлы и камни.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.Лукашенко уже несколько недель перемещается из своей резиденции в Дроздах до Администрации Президента в Минске на самом дорогом в мире автомобиле "Майбах".

А.Лукашенко впервые сознался, что имеет автомобиль "Майбах", 16 октября на пресс-конференции для российских СМИ. По его словам, автомобиль ему на день рождения подарил "один россиянин", однако он на нем не ездит, чтобы "не выделяться".

Президент Беларуси пользуется моделью "Майбах 57/62", стоимость которой, в зависимости от комплектации, составляет от 367 до 432 тыс. евро.