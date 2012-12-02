Грузинская полиция допросила бывшего премьер-министра страны Вано Мерабишвили.

Как передает РИА Новости, стражи порядка сейчас расследуют факт использования фальшивого документа при пересечении границы.

Однако В.Мерабишвили не стал сотрудничать со следствием и уклонился от конкретных ответов на вопросы. После допроса он выразил сожаление в связи с тем, что новые грузинские власти используют Министерство внутренних дел как репрессивную машину.

В грузинской полиции утверждают, что несколько дней назад экс-премьер вылетал в составе делегации президента страны в Ереван, при этом пограничникам он показал паспорт, который, якобы, был выдан на имя некого Левана Майсурадзе. Сам В.Мерабишвили эти обвинения назвал абсурдными.

Между тем в Грузии за последнее время были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников прежнего правительства страны.