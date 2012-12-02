В Мехико инаугурацию президента отметили массовыми беспорядками

Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Красного креста, число людей, получивших легкие травмы, превысило 75 человек. Официальные власти такое число пострадавших пока не подтвердили. Ранее сообщалось о восьми раненых, в том числе четырех полицейских, и 65 задержанных.

Мэр Мехико Марсело Эбрард привел на пресс-конференции данные о 103 задержанных участниках беспорядков. "Город возмущен этой агрессией, все было сделано умышлено, чтобы разрушить Аламеду (парк в центре города), но нас не запугать", - подчеркнул он. По его словам, зачинщикам беспорядков грозят тюремные сроки от пяти до 30 лет в случае, если будет доказана их причастность к нападениям в составе организованных групп на полицию и объекты общественной инфраструктуры. Городской глава возложил ответственность за происшедшие погромы и стычки с полицией на три анархистских организации Мексики.

С утра субботы столкновения с полицией происходили в районе конгресса, где состоялась церемония вступления в должность избранного президента П.Ньето. К моменту его переезда в национальный дворец для выступления с первым обращением к нации манифестанты пытались переместиться в центр города, в район площади Сокало, однако были встречены силами полиции на подходах.