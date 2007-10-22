Премьер Польши признал поражение и поздравил соперника
01:14, 22 октября 2007Мир
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"Право и справедливость" переходит в оппозицию
|Ярослав Качиньский
"Нам не удалось победить. Поздравляю Дональда Туска", - сказал Ярослав Качиньский и сообщил, что его партия переходит в оппозицию.
Лидером победившей партии "Гражданская платформа" является Дональд Туск (Donald Tusk), который, как ожидается, станет новым главой правительства Польши.
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