Премьер Польши признал поражение и поздравил соперника

01:14, 22 октября 2007
Мир
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"Право и справедливость" переходит в оппозицию

Ярослав Качиньский
Премьер-министр Польши и лидер правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski) признал поражение на досрочных парламентских выборах в Польше и поздравил с победой своих оппонентов.

"Нам не удалось победить. Поздравляю Дональда Туска", - сказал Ярослав Качиньский и сообщил, что его партия переходит в оппозицию.

Лидером победившей партии "Гражданская платформа" является Дональд Туск (Donald Tusk), который, как ожидается, станет новым главой правительства Польши.

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