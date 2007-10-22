Премьер Польши признал поражение и поздравил соперника

Премьер-министр Польши и лидер правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski) признал поражение на досрочных парламентских выборах в Польше и поздравил с победой своих оппонентов.

"Нам не удалось победить. Поздравляю Дональда Туска", - сказал Ярослав Качиньский и сообщил, что его партия переходит в оппозицию.

Лидером победившей партии "Гражданская платформа" является Дональд Туск (Donald Tusk), который, как ожидается, станет новым главой правительства Польши.