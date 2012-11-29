Тандемом Путин-Медведев недовольны все больше россиян - опрос

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев по-прежнему лидируют в рейтинге доверия россиян среди российских политиков, однако их показатели снизились.

Об этом УНИАН сообщили в российском аналитическом центре «Левада-центр».

Так, если в январе 2012 года В.Путин вызывал в целом доверие у 41% россиян, в апреле - у 42%, то в ноябре - только у 34%.

Соответствующий рейтинг Д.Медведева в январе и апреле составлял 28%, в ноябре - только 20%.

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При этом в ноябре до 24% выросло число опрошенных, которые считают, что в России нет политиков, которым можно доверять.

Кроме того, рейтинг одобрения деятельности В.Путина за последние семь месяцев снизился с 69% в мае, после спада летом, возрастания в начале осени - и до 63% в ноябре. Доля недовольных работой российского лидера выросла с 30% до 36%.

Рейтинг одобрения Д.Медведева изменился на 10 процентных пунктов: в мае его деятельность одобряли 64%, в ноябре - только 54%. Количество недовольных его работой увеличилось с 35% до 45%.

Кроме этого, работу правительства одобряли в мае 53%, в ноябре - 40%, доля недовольных за этот же период выросла с 46% до 59%.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что снижение рейтинга В.Путина не случайно и сезонным колебанием его объяснить нельзя, оно вписывается в долгосрочный тренд потери доверия населения к власти.

Эксперт отмечает, что рейтинг Путина постепенно снижается с осени 2008 года. За исключением некоторых сезонных моментов и событий вроде инаугурации и выборов, общий тренд был на снижение.

Л.Гудков считает, что причин наблюдаемого осенью снижения рейтинга несколько. В частности, последние три месяца не растут доходы населения, что создает диффузное недовольство, в обществе продолжается раскол между населением крупных городов, которые все более чувствуют свою несовместимость с нынешним режимом, и консервативной частью общества, которая не столь активна в своем выражении недовольства, но при этом даже острее чувствует падение доходов.

«Цепочка скандалов, связанных с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым и другие антикоррупционные расследования не оказали положительного воздействия на рейтинг Президента - население понимает их не как полномасштабную борьбу с коррупцией, а как борьбу кланов», - сказал Л.Гудков.

По его словам, 30% опрошенных назвали отставку А.Сердюкова в числе наиболее запомнившихся политических событий последнего месяца. Предстоящая Президенту РФ в декабре большая пресс-конференция и послание к Федеральному собранию вряд ли повысит его рейтинг и, напротив, может вызвать только большее раздражение, отметил Л.Гудков.

Опрос был проведен 23-26 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1596 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных исследований не превышает 3,4%.