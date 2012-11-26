Медведев готов снова стать президентом

По словам Медведева, многое будет зависеть от состояния его здоровья, а также других факторов. "Никогда не говори 'никогда', - процитировал премьер-министр фильм о Джеймсе Бонде в интервью Le Figaro.- Тем более, что я уже однажды входил в эту реку. Почему бы не войти в нее еще раз".

При этом Медведев отметил, что чувствует себя комфортно на позиции премьер-министра.

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"Если есть человек, с которым мне комфортно работать, то это Владимир Путин", - заявил глава правительства РФ.

Также Медведев в очередной раз дал понять, что считает излишним пребывание участниц панк-группы Pussy Riot в тюрьме, передает Lenta.ru. Премьер подчеркнул, что это его личное мнение, а с моральной точки зрения акцию Pussy Riot он осуждает. Медведев добавил, что он, как глава правительства, не имеет права воздействовать на суд, так как в России судебная власть отделена от исполнительной.

Напомним, Дмитрий Медведев занимал пост президента России с мая 2008 года по май 2012 года. Осенью 2011-го он открыто заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, поддержав кандидата от "Единой России" Путина.