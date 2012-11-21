Google собирает подписи против цензуры в интернете

В обращении Google «Take action» («Начни действовать») отмечается, что более двух миллиардов человек во всем мире используют интернет. Но сегодня свободный интернет поставлен под угрозу, уверены в Google, и потому предлагают поставить свою подпись под петицией против цензуры в интернете.

«Некоторые правительства хотят ввести цензуру и контроль во всемирной сети. Такие решения могут быть приняты на закрытом международном совещании в декабре этого года. Будущее интернета зависит от нас. Поддержите свободный и открытый Интернет», - говорится в обращении к пользователям.

"В свободном мире без границ интернет должен быть доступным. Возможность повлиять на судьбу интернета должна быть не только у правительств, но и миллиардов интернет-пользователей и технических специалистов во всем мире", - отмечают в Google.