Россия намерена запустить 300 спутников, треть - военного назначения

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал вице-премьер по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин на совещании по вопросам космической промышленности.

«В соответствии с государственной программой вооружения до 2020 года нам необходимо вывести на орбиту более 100 новых космических аппаратов, в частности для предупреждения ракетного нападения, разведки, связи, картографии, навигации», - сказал Д.Рогозин.

«За этот же период мы должны существенно обновить потенциал ракетных войск стратегического назначения. В то же время потребности социально-экономического развития страны (прежде всего геологоразведки, метеослужб, всех видов транспорта, связи) требуют существенного наращивания орбитальной группировки космических аппаратов гражданского назначения и запуска в этот период более 200 космических аппаратов на современной электронно-компонентной и оптической базе», - добавил он.

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По его словам, на сегодня вся российская орбитальная группировка гражданско-оборонного назначения составляет 118 спутников.

Он сообщил, что на фоне перечисленных задач, в условиях резкого ужесточения мировой конкуренции, а также в связи с сохраняющейся технологической отсталостью российской ракетно-космической отрасли необходимо реорганизовать систему управления космической промышленности.

Д.Рогозин сообщил, что трудоемкость изготовления ракетно-космической техники не сокращается, производительность труда в отрасли остается существенно ниже мирового уровня.

«Все это уже привело к снижению качества и надёжности нашей ракетно-космической техники, повышению её аварийности, ослаблению конкурентоспособности. В конечном счёте это, конечно, бьет по престижу страны», - сказал он.

Д.Рогозин предложил реорганизовать систему управления ракетно-космической отраслью и усилить контроль за качеством космической продукции.

По его словам, для реализации данных функций Роскосмос просит увеличить предельную численность работников.

«В настоящее время численность Роскосмоса составляет 215 человек с перспективой сокращения в 2013 году до 191 человека. По приведенным Роскосмосом оценкам, численность работников агентства в статусе федеральных госслужащих должна составлять не менее 450 человек. Но в любом случае это меньше, чем персонал аналогичных агентств в других космических державах», - сказал он.