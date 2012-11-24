Российско-украинская космическая программа задерживается

Об этом в Санкт-Петербурге сообщил председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Алексеев.

"Я думаю, что не нам нужно задать этот вопрос. Нас вообще-то очень много критикуют, что мы виноваты. Я считаю, что это неправильно", - сказал А.Алексеев, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы все вопросы решили полностью, сейчас все вопросы к Минобороны (РФ)", - подчеркнул он, отметив, что сейчас в российском военном меняется руководство.

Ю.Алексеев напомнил, что главы государств поручили возобновить эту программу.

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Ранее глава Роскосмоса Владимир Поповкин также заявлял, что определенность с космической программой "Днепр" должна наступить к концу октября.

Источник в российской ракетно-космической отрасли сказал РИА Новости, что задержка связана со сменой руководства и реорганизацией Минобороны, но сейчас вопрос в военном ведомстве "двигается".

"Вопрос на нашей стороне, и движение началось. Через недели две, возможно, будет официальное заявление", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что проблема возникла из-за расхождений между российской, украинской и казахской сторонами по вопросу о взаимовыгодности этого проекта.

"На данном этапе уже есть некоторые договоренности, но в России должны быть приняты определенные документы", - сказал он.

По его мнению, в случае наиболее благоприятного развития событий ближайший пуск по программе "Днепр" может состояться через два-три месяца.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 г. президент РФ Дмитрий Медведев принял решение о продолжении реализации совместной программы по использованию снятых с боевого дежурства ракет РС-20 для запуска космических аппаратов в коммерческих целях (программа «Днепр»).

Однако, 27 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отвечающий за вопросы ВПК, заявил, что Россия не видит содержательных предложений со стороны Украины по космической программе «Днепр».

17 августа 2011 года ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Источник, приближенный к исполнителям программы “Днепр”, сообщил УНИАН, что, несмотря на все экономические преимущества, будущее программы зависит от политической воли руководства России. По словам собеседника УНИАН, годичная приостановка произошла именно из-за позиции Минобороны РФ.

Справка УНИАН: Кооперацией предприятий России и Украины, во взаимодействии с Министерством обороны России и космическими агентствами России и Украины, в течение 1992-2003 годов была создана ракетно-космическая система «Днепр» для запусков космических аппаратов на базе технологии ликвидированных стратегических ракет РС-20.

Работа по созданию и коммерческой эксплуатации ракетно-космической системы на базе стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов была возложена на МКК «Космотрас», получив название программа «Днепр».

Всего с 1999 года международным космическим консорциумом «Космотрас» осуществлено 17 успешных пусков ракет «Днепр», выведены на орбиту 62 космических аппарата.