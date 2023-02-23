Анка Фельдгауэзен поделилась последними на данный момент опросами среди ее сограждан.

Почти три четверти немцев поддерживают политику своей власти относительно помощи Киеву. Как заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгаузен в интервью"Радио Свобода", в том числе ее соотечественники своим большинством выступают за поставки оружия.

Корреспондент РС в разговоре с чиновницей отметил, что в связи с определенными социологическими опросами большинство немцев в декабре прошлого года выступали за переговоры с Россией, а также, что война не завершится в 2023-м году. Госпожа Фельдгаузен заверила, что реальность пока другая.

"Есть очень и очень разные опросы. Я имею последние... Там все же 72% немцев поддерживают нашу политику в этой войне, то есть поставки оружия, то, что делает наше правительство.

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Это очень большое количество немцев! 72% для общества, которое еще до прошлого года совсем не хотело поставлять оружие в страны, где идет война", - отметила посол.

Фельдгаузен отметила, что такая поддержка все еще сохраняется даже на фоне энергетического и других кризисов. Власти Германии будут пытаться удержать эту сплоченность с собственным народом относительно помощи Украине.

"То есть это единство в Германии, мне кажется, есть, даже несмотря на то, что у нас тоже еще другие вещи изменились. Например, наша политика, наша энергетическая политика действительно ощущает последствия этого.

То есть надо сделать все для того, чтобы это большинство сохранилось, чтобы мы дальше могли быть уверенными, что где - то три четверти, 75% немцев будут поддерживать политику правительства", - добавила Фельдгаузен.

Немка отметила, что ее соотечественники поняли, что Путин хочет захватить не только Крым и Донбасс, но и всю Украину. Также в Германии не сразу осознали, что ракеты могут лететь очень далеко, а не только в соседние с РФ страны.

Помощь Германии Украине в войне против России: актуальные новости

Олаф Шольц недавно заявил, что Германия увеличивает производство боеприпасов для своих нужд и для Украины.

13 февраля украинские военные приступили к учениям на танках Leopard-2 в Германии. Завершение учений должно совпасть с ориентировочным запланированным сроком поставки обещанной роты танков Leopard-2.

В начале февраля стало известно об очередном пакете помощи украинскому фронту от Берлина.

Кроме этого Германия рассматривает продажу Украине 88 танков Leopard старой модификации.

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