Федеральное правительство оплачивает значительную часть поставок вооружений с заводов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил цель довести расходы на оборону до не менее 2% ВВП, о чем он заявил на третий день российской войны против Украины.

Канцлер напомнил, что его правительство выделило дополнительный пакет Бундесверу в 100 млрд евро. Важным и нелегким вопросом является увеличение промышленного производства вооруженных систем и боеприпасов.

"Мы должны понять, что для нашей безопасности мы должны... наладить постоянное производство наиболее важных вооружений и боеприпасов", - подчеркнул Шольц.

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По его словам, уже предпринимаются шаги для усиления своей обороноспособности, но также для увеличения помощи Украине. В частности, возобновляется производство боеприпасов для САУ Gepard, которое было прекращено несколько десятков лет назад. То же касается боеприпасов для танков, этот вопрос сейчас обсуждается, подчеркнул Шольц.

Как пишет издание Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус считает необходимым существенно увеличить средства на поставки оружия в Украину. Во время переговоров с Минфином плановики военного ведомства сообщили об острой дополнительной потребности в текущем бюджете. Так называемое "обновление" должно вырасти примерно с двух до почти шести миллиардов евро уже в 2023 году.

Федеральное правительство оплачивает значительную часть поставок вооружений с заводов, а также дальнейшую закупку систем, которые передаются со складов Бундесвера. Например, запланированная на лето поставка 300 тыс. боеприпасов для зенитного танка "Gepard" обойдется в трехзначную миллионную сумму.

Военная помощь от Германии: детали

Германия решила возобновить производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые ранее были переданы Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Пресс-секретарь Министерства обороны в столице Германии заявила, что Бундесвер начал обучение украинских военных на танках Leopard-2.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что надеется на поставку Западом Украине 80-ти танков Leopard-2.