Немцы не поставляют оборудование, которое должно быть установлено на будущих АЭС.

Германия заблокировала для корпорации "Росатом" поставки оборудования, необходимого на строительстве АЭС в Турции и Венгрии. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, пока никаких формальных уведомлений о прекращении поставок и отмене контракта не было. Однако Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии до сих пор не выдало компании Siemens Energy разрешения на поставку комплексного распределительного устройства для АЭС "Аккую", которую россияне строят в Турции.

Также немецкие власти отказалась выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС "Пакш-2", которую "Росатом" строит в Венгрии.

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"У немецкой стороны существуют сомнения относительно точки поставки оборудования из-за опасений, что оборудование может быть ввезено в Россию, хотя такого типа электротехническое оборудование изготавливается под конкретный объект", – пишет издание.

В настоящее время власти Турции ведут переговоры с правительством Германии по этой проблеме. Предполагается, что выходом из ситуации может стать доставка оборудования непосредственно на объект под присмотром представителей Siemens.

Российская агрессия против Украины и "Росатом"

В марте оккупанты захватили Запорожскую АЭС. С того времени российская госкомпания "Росатом" пытается взять станцию под свой контроль и управлять ею.

По некоторым данным, "Росатом" помогает осуществлять поставки санкционных компонентов и технологий для российской военной промышленности.

Несмотря на это, никаких санкций против самого "Росатома" со стороны Запада пока не вводилось. Только Финляндия отказалась продолжать сотрудничество с корпорацией "Росатом", которая должна была построить для финнов АЭС.

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