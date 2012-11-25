Эксперты проведут эксгумацию тела Ясира Арафата
01:09, 25 ноября 2012Мир
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Эксгумация тела бывшего палестинского лидера Ясира Арафата пройдет во вторник.
Журналисты полагают, что Арафата могли отравить
Об этом сообщил глава комиссии, которая расследует обстоятельства его смерти. Он добавил, что на вскрытие не допустят журналистов. Экспертизу проведут специалисты из Франции, России и Швецарии. Они должны будут установить причины смерти Арафата восемь лет назад.
Повторная экспертиза понадобилась после того, как этим летом журналисты сообщили о новых обстоятельствах. По их данным, Арафата могли отравить радиоактивным веществом.
На этой неделе появлялись сообщения, что эксгумацию могут отменить из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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