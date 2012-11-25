Эксперты проведут эксгумацию тела Ясира Арафата

Об этом сообщил глава комиссии, которая расследует обстоятельства его смерти. Он добавил, что на вскрытие не допустят журналистов. Экспертизу проведут специалисты из Франции, России и Швецарии. Они должны будут установить причины смерти Арафата восемь лет назад.

Повторная экспертиза понадобилась после того, как этим летом журналисты сообщили о новых обстоятельствах. По их данным, Арафата могли отравить радиоактивным веществом.

На этой неделе появлялись сообщения, что эксгумацию могут отменить из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Эхо Москвы