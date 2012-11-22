Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, на сегодняшний день среди лидеров ЕС нет единства относительно того, каким должен быть новый многолетний финансовый документ.

При этом, о возможности блокировать принятие бюджета, который их не устроит, заявили уже Австрия, Великобритания, Дания, Румыния, Швеция, Латвия и Италия.

Часть стран Евросоюза во главе с Великобританией выступают за сокращение следующего европейского многолетнего бюджета по сравнению с нынешним.

Перед началом саммита британский премьер-министр Дэвид Кемерон провел встречу с президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем, на которой отметил, что последние предложения относительно будущего бюджета уже лучше, однако несовершенны.

Против сокращения бюджетных расходов и даже за их увеличение выступают ряд стран во главе с Польшей.

Разница в подходах дает основания считать, что нынешний саммит будет чрезвычайно продолжительным.

«Я готов к тому, что бюджетные переговоры могут затянуться до понедельника”, - заявил журналистам канцлер Австрии Вернер Файманн.