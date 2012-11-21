Меркель говорит, что бюджет ЕС на следующие 7 лет могут завтра и не принять

Как сообщает Интернет-издание EUbusines, об этом она заявила сегодня, выступая в Бундестаге.

“Я не знаю, будем мы иметь окончательное решение завтра или на следующий день, мы хотим этого”, - сказала она.

“При необходимости, мы должны будем встретиться снова в начале следующего года”, - прибавила канцлер Германии.

22-23 ноября в Брюсселе должно состояться специальное заседание Европейского совета, полностью посвященное многолетнему бюджету ЕС. Вместе с тем до последнего времени не понятно, удастся ли европейским лидерам найти консенсус.

Ряд стран требуют дальнейшего сокращения бюджета ЕС, мотивируя это сокращениям расходов национальных бюджетов. Вместе с тем часть стран ЕС, преимущественно “новых членов”, выступают по меньшей мере за сохранение нынешнего уровня финансирования.