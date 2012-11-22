В Узбекистане перевернулся рейсовый автобус: погибли более 10 человек

Как сообщает РИА «Новости», по мнению представителя МВД Узбекистана, авария могла произойти в результате наступившего похолодания.

«После продолжительной теплой погоды к вечеру наблюдаются заморозки, и, возможно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге», - сказал он.

Руководство министерства выехало на место происшествия для выяснения причин и обстоятельств аварии.