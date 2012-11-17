Израиль возобновил удары по сектору Газа

В пятницу израильские войска в рамках операции "Облачный столп" нанесли по сектору Газа свыше 200 ударов, в которых погибли 11 палестинцев. Общее число жертв за три дня израильской операции возросло до 29 человек.

В результате авиаудара, в частности, погиб один из командиров палестинских боевиков. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Сообщается, что полевой командир Ахмед Абу Джалаль был убит в результате авиаудара ВС Израиля, вместе с ним погибли еще три человека.

Палестинская радиостанция "Аль-Акса"сообщила, что после четырех часов затишья израильские ВВС выпустили не менее шести ракет по зданию главного штаба полиции в столичном городе Газа и нанесли полтора десятка ударов по границе анклава с Египтом, где проложены сотни подземных туннелей контрабандистов.

Сообщения об авианалетах и обстрелах с моря поступают также из городов Рафах, Хан-Юнис, Дир аль-Балах, лагеря беженцев аль-Бурейдж.

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В итоговой сводке за пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что в списке целей, помимо стартовых позиций ракет и иной инфраструктуры местных группировок, были два командира военизированных формирований движения ХАМАС, правящего в анклаве.

Военные также сообщили, что им удалось пресечь "программу создания ХАМАС собственных беспилотных летательных аппаратов" и распространили видео, на которых боевики испытывают беспилотники. Всего за три дня израильская армия атаковала около 600 целей на территории сектора Газа.

Пока операция сводится к дистанционным ударам, однако политическое руководство и военное командование Израиля готовят сухопутное вторжение в сектор Газа. Накануне израильское правительство разрешило армии призвать 75 тысяч резервистов; военные объявили о том, что две элитные бригады - десантников и пехотная "Гивати" - завершили подготовку к вторжению в анклав и ждут только приказа, передает РИА "Новости".