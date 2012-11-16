Палестинцы нанесли ракетные удары по Иерусалиму

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в армии и полиции.

Иерусалим никогда прежде не подвергался обстрелам из сектора Газа.

"Могу подтвердить, что ракета упала на открытой местности у Иерусалима. Вне его черты", - сообщил представитель армейской пресс-службы.

По теме: Израиль готов ввести войска в сектор Газа

В полиции предполагают, что ракет, судя по числу взрывов, которые слышали горожане, было две, и продолжают искать места возможного падения, сказал пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд.

Ранее в пятницу и в четверг сирены воздушной тревоги и звуки взрывов были слышны в Тель-Авиве, но остатки ракет найдены не были.

Жертвами палестинских обстрелов уже стали трое израильтян, в чью квартиру в небольшом городе Кирьят-Малахи накануне попал палестинский "град".