Палестинцы нанесли ракетные удары по Иерусалиму
По меньшей мере одна палестинская ракета упала на открытой местности у Иерусалима, где сработали сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в армии и полиции.
Иерусалим никогда прежде не подвергался обстрелам из сектора Газа.
"Могу подтвердить, что ракета упала на открытой местности у Иерусалима. Вне его черты", - сообщил представитель армейской пресс-службы.
По теме: Израиль готов ввести войска в сектор Газа
В полиции предполагают, что ракет, судя по числу взрывов, которые слышали горожане, было две, и продолжают искать места возможного падения, сказал пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд.
Ранее в пятницу и в четверг сирены воздушной тревоги и звуки взрывов были слышны в Тель-Авиве, но остатки ракет найдены не были.
Жертвами палестинских обстрелов уже стали трое израильтян, в чью квартиру в небольшом городе Кирьят-Малахи накануне попал палестинский "град".