Япония решила полностью отказаться от АЭС

К такому результату пришли участники совещания Кабмина, проведенного накануне в канцелярии премьер-министра.

Правительство Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" решило пересмотреть прежние планы развития энергетики в стране.

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Специалистам и общественности были предложены три варианта: сведение доли АЭС в энергетике страны к 2030 году до нуля, до 15% и поддержание на уровне 20-25%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.

С участием государственных чиновников, политиков и населения были организованы слушания, на которых обсуждалась судьба АЭС в стране.

Результаты голосования по их итогам и были приняты к сведению правительством при определении новой энергетической стратегии.

По данным телеканала, ключевые министры, в ведении которых находится атомная энергетика, склоняются к тому, чтобы со временем страна смогла полностью отказаться от АЭС, так как за полный отказ от атомной энергетики высказалось около 70% человек, принявших участие в слушаниях. Сейчас правительство вступило в завершающую стадию согласований по принятию стратегии, подразумевающей отказ от АЭС. Для этого будет строго лимитирован срок эксплуатации АЭС - не больше 40 лет и введен запрет на строительство новых станций.

Однако у этого плана, если он и будет принят правительством за основу, есть немало противников, считающих, что он закроет дорогу в отрасль молодым специалистам и приведет к отставанию национальной атомной индустрии.

Согласно проекту, существовавшему до аварии на АЭС "Фукусима-1", атомная отрасль должна была к 2030 году обеспечивать до 50% всех потребностей Японии в электроэнергии. До аварии ее доля составляла около 30%.

В марте прошлого года из-за цунами, высота которого оказалась в три раза выше прогнозов, из строя вышла система охлаждения на АЭС "Фукусима-1".

Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Произошли множественные утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Из зоны в радиусе 20 км от станции было эвакуировано 140 тысяч человек. Большинство из них продолжают жить во временном жилье.

Ряд районов из-за высокого уровня заражения, как ожидается, будет признан непригодным для проживания. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет.