Европейские дипломаты призывают Украину не бояться реакции России

Как сообщили УНИАН в Центре внешнеполитических исследований OPAD, об этом шла речь на организованной Институтом европейского продвижения интерактивной конференции "Укрепление безопасности через сотрудничество", посвященной вопросам сотрудничества с НАТО в ситуации внеблокового статуса Украины.

В частности, как сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Арья Макконен, "как члены ЕС мы не можем быть нейтральными. И если граждане нашей страны решат, что мы должны вступить в НАТО, то двери Альянса для нас будут открыты".

По ее словам, в Финляндии, которая после Второй мировой войны признавалась как нейтральная, сейчас никто не говорит о нейтралитете.

А.Макконен отметила, что Украине необходима кооперация с НАТО в свете тех угроз, которые стоят перед миром в начале 21 столетия – терроризм, пиратство, киберугроза.

Представители дипломатического корпуса Финляндии, Эстонии, Словакии и Литвы, которые также принимали участие в конференции, призвали Украину помнить о своих национальных интересах и не бояться реакции соседей, в частности России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии Сулев Каннике, говоря об истории вступления его страны в НАТО, отметил, что в свое время в Кремле были очень обеспокоены таким шагом Таллинна, возросла напряженность в отношениях, но после присоединения к Альянсу претензии Москвы только уменьшились.

"Мы не можем говорить, что у нас дружеские отношения с Россией. Но мы сохраняем партнерские отношения, ведем эффективное сотрудничество, между нашими странами увеличивается товарооборот и туристический поток", - подчеркнул С.Каннике.