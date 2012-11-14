Экс-министр говорит, что Украина - в серой зоне опасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Огрызко сказал во время выступления на ассамблее Общественной лиги Украина – НАТО.

«Внеблоковый статус является полным абсурдом безопасности, поскольку не дает ни единого ответа на вопрос, каким образом может быть обеспечена безопасность нашего государства», - сказал В.Огрызко.

По его убеждению, отсутствие цели вступления в НАТО однозначно отбрасывает Украину в плане безопасности.

«Мы остаемся в серой зоне опасности, имея соответствующего соседа, который ставит под сомнение само существования Украинского государства де-факто», - подчеркнул В.Огрызко.

По его словам, имея внеблоковый статус, Украина оказывается в очень сложной геополитической ситуации.

Как сказал В.Огрызко, его удивляет академическая позиции, в частности, НАТО - «как получится, так и получится».

В.Огрызко подчеркнул, что геополитическое положение Украины отличается от ее небольших соседей.

«Если Европа останется незавершенной в случае, если Украина подвергнется влиянию бывшей метрополии, то я не думаю, что это будет существенным вкладом в укрепление мира и безопасности на всем Евроатлантическом пространстве», - сказал В.Огрызко.

По его убеждению, такие мощные мировые игроки как НАТО, должны были бы быть менее академичными, а более прагматичными, и предпринимать шаги, чтобы утверждать высокие стандарты.

«Нам нужно совместно искать новые формы взаимодействия, которые бы позволили Украине как можно быстрее преодолеть свою серозонность и стать частью стабильной европейской системы безопасности, каковой является НАТО», - считает В.Огрызко.