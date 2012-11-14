Всемирно известный «человек-кот» найден мертвым в США

Американец Деннис Авнер, изменивший свой облик до неузнаваемости с помощью пластических операций, пирсинга и татуировок и более известный под прозвищем «человек-кот» найден мертвым в своем доме в американском штате Невада, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Daily News.

54-летний Авнер был обнаружен мертвым еще 5 ноября, отмечает издание. Полиция пока не выяснила причины смерти "человека-кота", однако, есть предположение, что он покончил жизнь самоубийством.

Как отмечает издание, Деннис Авнер начал изменять свой внешний облик еще в 1980-х годах. Детское увлечение тиграми выросло в решение стать похожим на этого представителя семейства кошачьих.

По всему телу Авнер сделал татуировки в виде полосок, которые имитируют тигриные, кроме того, он изменил форму губ, разрез глаз и заточил зубы так, чтобы его лицо стало напоминать кошачье. На протяжении многих лет "человек-кот" был любимцем публики, охотно участвовал в различных ТВ-шоу и давал интервью.

Справка. Американец Деннис Авнер (Dennis Avner), более известный под именами Крадущийся тигр (Stalking Cat) или Человек-кот (Cat Man), родился в 1958 году в Флинте, штат Мичиган. Некоторые источники утверждают, что у Денниса есть корни индейцев племен дакота и гуронов. Поэтому образ тигра, священный для индейцев, с детства притягивал Авнера и этим объясняется его решение войти в этот образ как можно более глубоко.