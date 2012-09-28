В Польше назвали виновных в подмене тел погибших во время Смоленской катастрофы

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом генеральный прокурор Польши Анджей Серемет сообщил вчера во время выступления в Сейме.

Ошибку удалось выявить благодаря тому, что родственники позже увидели, что на обручальном кольце одной из жертв выгравирована дата брака, не соответствовавшая правильной.

"Первопричиной неправильной идентификации (тел) было неправильное опознание членами семей", - сказал прокурор.

Он также сообщил, что прокуратура может провести дополнительно еще две эксгумации, кроме ранее объявленных четырех.

По словам А.Серемета, в трех случаях ошибки могли допустить российские специалисты и в одном - польский чиновник.

Генпрокурор добавил, что родственники опознали тела 75 из 96 жертв Смоленской авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, вчера в польском Сейме представители польской власти представили информацию об идентификации и захоронении жертв Смоленской катастрофы, после которой состоялась дискуссия на эту тему.

Скандал с заменой тел вспыхнул в Польше во вторник, 25 сентября, когда польская прокуратура официально подтвердила захоронение по меньшей мере двух человек не под их именами.

Справка УНИАН. Катастрофа правительственного Ту-154 под российским Смоленском 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными должностными лицами, которые вместе с Президентом Лехом Качинским планировали почтить память жертв Катынской трагедии. Во время посадки самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

Польша и Россия проводили два отдельных расследования причин катастрофы, но в обоих официальных рапортах главной причиной трагедии названа ошибка пилотов.

Российские эксперты заявляли о давлении высокопоставленных должностных лиц на пилотов, чего не подтвердили представители польской комиссии, часть ответственности переложив на российских диспетчеров, которые сообщали пилотам неправильные данные о местонахождении самолета.