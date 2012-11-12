Взрыв возле КГБ в Беларуси: задержаны три человека

У здания Управления КГБ Беларуси по Витебской области произошел подрыв самодельного пиротехнического устройства.

Как сообщил УНИАН начальник центра информации и общественных связей КГБ Беларуси Александр Антонович, в результате были повреждены два окна.

«По предварительным данным, устройство представляло собой картонный или пластмассовый тубус, начиненный 50-70 г пиротехнической смеси и помещенный в металлическую банку емкостью 0,25-0,33 л без поражающих элементов. В действие приведено путем поджога», - отметил А.Антонович.

Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК Беларуси (хулиганство).

«В результате следственных действий и на основании показаний свидетелей задержаны три человека. Один из них – с внешними признаками отклонений от нормального поведения ранее звонил в УКГБ с некорректными высказываниями в адрес органов власти», - сказал А.Антонович.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.