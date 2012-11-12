СМИ: Возле здания КГБ в Витебске прогремел взрыв

В ночь на 12 ноября поступила информация, что в Витебске прогремел взрыв. Предположительно, рядом с КГБ.

По сообщению сайта Хартыя'97, первыми информацию о взрыве в Витебске разместили журналисты и простые пользователи Фейсбука.

Журналист Дмитрий Брушко написал: «Пишут, что в центре что-то взорвалось...Молодежь менты метут с улиц....ничего не понятно. Милиционеры берут всех, кто ходит в капюшонах по улице».

Позже фотокорреспондент Антон Мотолько отметил: «Пишут, что взрыв был в районе здания КГБ. Судя по тишине, возможно, просто хулиганство».

Представитель Белорусского Хельсинкского Комитета в Витебске Павел Левинов съездил к зданию витебского КГБ.

По его словам, ситуация следующая:

«В окнах КГБ говорит свет; у въезда на территорию служебный автобус; территория у правоего крыла здания (если стоять лицом к центральному входу) обнесена лентой, перед зданием движение лиц в штатском, прилегающая территория охраняется сотрудниками милиции.

Дежурный сотрудник Октябрьского РОВД (находится на расстоянии около 90 метров от здания КГБ) отказался сообщить о происшествии и наличии либо отсутствии задержанных, порекомендовав обратиться в пресс-службу Витебского УВД».

Сайт charter97.org в 4 утра позвонил в Управление КГБ по Витебской области. На вопрос, был ли взрыв, сотрудники КГБ ответили: «Без комментариев». Такой ответ предполагает: дыма без огня не бывает, - отмечают журналисты.