В Турции - столкновения между курдами и силами безопасности
13:14, 11 ноября 2012Мир
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На юге Турции продолжаются столкновения между курдскими активистами и силами безопасности.
Абдулла Оджалан уже 15 месяцев не видел своего адвоката
Тысячи курдов вышли на улицы в провинции Джизре - на поддержку заключенных, голодающих в более полусотни турецких тюрем, пишет Радио Свобода.
Около 700 курдов, арестованных за участие в антитурецких выступлениях и членство в запрещенной Рабочей партии Курдистана, 60 дней голодают в знак протеста против недопуска адвоката к лидеру РПК Абдулле Оджалану. Приговоренный к пожизненному заключению Оджалан не видел своего защитника уже 15 месяцев.
К требованиям обеспечить встречу адвоката с Оджаланом присоединились шесть ведущих турецких политиков курдского происхождения.
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