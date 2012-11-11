В Турции - столкновения между курдами и силами безопасности

Тысячи курдов вышли на улицы в провинции Джизре - на поддержку заключенных, голодающих в более полусотни турецких тюрем, пишет Радио Свобода.

Около 700 курдов, арестованных за участие в антитурецких выступлениях и членство в запрещенной Рабочей партии Курдистана, 60 дней голодают в знак протеста против недопуска адвоката к лидеру РПК Абдулле Оджалану. Приговоренный к пожизненному заключению Оджалан не видел своего защитника уже 15 месяцев.

К требованиям обеспечить встречу адвоката с Оджаланом присоединились шесть ведущих турецких политиков курдского происхождения.