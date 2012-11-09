НАТО: отношение к Украине станет жестче
Отношение к Украине в мире после парламентских выборов станет более жестким.
Об этом заявил глава делегации наблюдателей от парламентской ассамблеи НАТО Ассен Агов, передает «Немецкая волна».
Он допускает, что «отношение к Украине станет более жестким, если ситуация в государстве не изменится».
«К сожалению, последние выборы продемонстрировали, что Украина предприняла ощутимый шаг назад в демократическом развитии», - отметил А.Агов.
По его словам, это и применение админресурса, и отсутствие объективности в масс-медиа, и недопущение к участию в выборах известных оппозиционных лидеров.
А.Агов подчеркнул, что нарушение демократических стандартов в Украине - очевидное, и члены парламентской ассамблеи НАТО далеко не безразличны к этой ситуации.
«Мы не дипломаты, а парламентарии, и не будем сдерживать нашей критики относительно развития в Украине», - заявил глава делегации наблюдателей от парламентской ассамблеи НАТО.