НАТО: отношение к Украине станет жестче

Об этом заявил глава делегации наблюдателей от парламентской ассамблеи НАТО Ассен Агов, передает «Немецкая волна».

Он допускает, что «отношение к Украине станет более жестким, если ситуация в государстве не изменится».

«К сожалению, последние выборы продемонстрировали, что Украина предприняла ощутимый шаг назад в демократическом развитии», - отметил А.Агов.

По его словам, это и применение админресурса, и отсутствие объективности в масс-медиа, и недопущение к участию в выборах известных оппозиционных лидеров.

А.Агов подчеркнул, что нарушение демократических стандартов в Украине - очевидное, и члены парламентской ассамблеи НАТО далеко не безразличны к этой ситуации.

«Мы не дипломаты, а парламентарии, и не будем сдерживать нашей критики относительно развития в Украине», - заявил глава делегации наблюдателей от парламентской ассамблеи НАТО.