Число жертв «русского Брейвика» возросло до шести

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, сегодня при участии криминалистов центрального аппарата СК России с 30-летним Дмитрием Виноградовым следователем проведена проверка показаний на месте, в ходе которой подозреваемый дал показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении Виноградова меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня планируется рассмотрение этого ходатайства.

По версии следствия, утром 7 ноября 2012 года Виноградов вошел в офис фармацевтической компании, в которой он работает и произвел множество выстрелов из принадлежащих ему карабинов. В результате двое мужчин и две девушки, сидящие за своими рабочими столами, скончались на месте происшествия. На лестнице, ведущей к офису, подозреваемый произвел выстрелы в еще одного своего коллегу, который также скончался. Кроме того ранения получили мужчина и девушка. Мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении, девушка находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, Д.Виноградов на своей странице в социальной сети «В Контакте» за несколько часов до преступления опубликовал документ под названием «Мой манифест».

В нем Д.Виноградов пишет, что имеет «достаточные основания считать все человечество макроаналогом раковой опухоли живого организма», в роли которого выступает планета Земля. По его мнению, Земля перенаселена, а человечество продолжает неограниченно размножаться, «наплевав на все иные формы жизни, с которыми оно делает все, что только хочет: убивает, ест, экспериментирует, видоизменяет и т. д.».

Д.Виноградов признается в ненависти к человечеству. По его словам, люди - это «генетический мусор, которого здесь быть не должно, мусор, который возник случайно, в результате ошибки в эволюции, мусор, который должен быть уничтожен».

«Я ненавижу человеческое общество, и мне противно быть его частью! Я вижу только один способ ее оправдать: уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста. Это единственно правильное и стоящее из всего того, что каждый из нас может сделать в своей жизни, это единственный способ ее оправдать, это единственный способ сделать мир лучше», - заявил убийца в своем «манифесте».