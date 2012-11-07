В Москве мужчина после пяти дней кутежа расстрелял 5 человек

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По версии следствия, утром 7 ноября 2012 года на территории складов на северо-востоке столицы подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых скончались пять человек, еще двое ранены», - говорится в сообщении.

Подозреваемый в совершении этого преступления задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия.

На месте происшествия работает следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства пяти человек на северо-востоке столицы по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По информации МВД, стрелявший оказался юристом фармацевтической фирмы, который безответно влюбился в свою коллегу.

Он сообщил следователям, что пять суток употреблял спиртные напитки, а сегодня пришел в офис и открыл стрельбу.